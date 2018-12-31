По факту разрушения многоэтажки в Магнитогорске возбуждено дело

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:04 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело после разрушения девятиэтажного жилого дома. Оно заведено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В качестве приоритетной версии следствие сейчас рассматривает взрыв бытового газа. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

По последним данным, погибли три человека — двое взрослых и ребёнок, сообщает телеканал «Россия 24».

Напомним, взрыв в многоэтажке произошёл в районе 6:00 по местному времени. По одной из главных версий, взорвался газ.

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