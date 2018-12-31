Крупное ДТП в Мексике стало причиной гибели девяти человек

Мехико, 31 декабря 2018, 08:11 — REGNUM Девять человек погибли, десятки получили ранения в ДТП, которое произошло в мексиканском городе Леон. Об этом 31 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения штата Гуанахуато.
По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились 68 пассажиров, не справился с управлением. Автобус перевернулся и упал в овраг.
В результате автокатастрофы погибли девять человек. Среди погибших — новорожденный ребёнок и девочка-подросток 14 лет.
Ещё 59 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается медиками как очень тяжёлое.
На месте происшествия работают спасатели и спецслужбы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Мексике. Грузовик, потерявший управление, протаранил несколько впереди идущих машин. В результате ДТП погибли семь человек.
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