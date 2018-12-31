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В Ингушетии неизвестный обстрелял автомобиль, есть жертвы

Происшествия

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего

Назрань, Ингушетия, 31 декабря 2018, 07:59 — REGNUM  В Назрани (Ингушетия) в ночь на 31 декабря неизвестный обстрелял автомобиль местного жителя. В результатет один человек погиб, ещё один получил ранения. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

инцидент произошел около 0:30 по московскому времени в Назрани, на пересечении улиц Оксанова и Пионерская. Неизвестный открыл огонь по автомобилю Hyundai Solaris.

28-летний водить автомобиля получил ранения, 46-летний местный житель, находившийся на переднем пассажирском сидении, погиб.

Правоохранительные орагны проводят следственно-оперативные мероприятия.

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