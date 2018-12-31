Челябинский губернатор срочно выехал на место ЧП в Магнитогорск

Магнитогорск, Челябинская область, , 07:53 — REGNUM Губернатор Челябинской области Борис Дубровский срочно выехал на место ЧП в Магнитогорске, где рано утром 31 декабря произошёл взрыв в жилой девятиэтажке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Сейчас Дубровский работает на месте ЧП. Создан оперативный штаб. На месте также находятся спасатели, медики и представители правоохранительных органов.

В 10:00 по местному времени в Челябинске состоится экстренное заседание областной комиссии по ЧС. Его проведёт вице-губернатор Олег Климов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом находится на проспекте Карла Маркса, 164. В 6:00 по местному времени в одном из подъездов взорвался газ. В итоге подъезд разрушился.

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