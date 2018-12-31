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Жильцы разрушенной в Магнитогорске девятиэтажки получат временное жильё

Происшествия

На место ЧП стянуты все экстренные службы

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 07:41 — REGNUM  Жильцы разрушенного в Магнитогорске Челябинской области девятиэтажного дома получат временное жильё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

«Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб», — заявил губернатор Борис Дубровский.

Он также добавил, что всем пострадавшим жильцам оказывают сейчас и продолжат впредь всю необходимая им поддержку и помощь. Также они получат временное жильё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени 31 декабря обрушился один из подъездов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Причиной стал взрыв бытового газа.

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Взрывы бытового газа
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