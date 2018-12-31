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Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске извлечены два трупа

Происшествия

Разбор завалов продолжается

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  По предварительным данным, в результатет взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Магнитогорске погибли два человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел в подъезде многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, расположенного по адресу: проспект Карла Маркса, 164. речь идёт о 10-этажном панельном доме 1973 года постройки. Во взорвавшемся подъезде проживали 110 человек.

В результате взрыва повреждены 48 квартир с третьего по десятый этаж над аркой между шестым и седьмым подъездом.

На данный момент спасатели обнаружили тела двух погибших. Также из-под завалов удалось извлечь 10 пострадавших, в том числе один ребенок. Пострадавшие госпитализированы.

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