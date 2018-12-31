Названа предварительная причина взрыва в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 06:51 — REGNUM Обрушение одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошло, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа. Об этом 31 декабря сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жильцов соседних подъездов эвакуируют. Из-под завалов извлечены живыми десять человек, один из них — ребенок. Все они направлены в больницы для осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске на улице Карла Маркса произошел взрыв, практически уничтоживший подъезд панельной девяиэтажки. Известно об одном пострадавшем, которому потребовалась госпитализация.

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