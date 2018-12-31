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Четыре человека пострадали при взрыве в Магнитогорске

Происшествия

Обрушился подъезд девятиэтажного дома

Четыре человека пострадали при взрыве в Магнитогорске
Взрыв

Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря 2018, 06:33 — REGNUM  После взрыва в жилом доме в Магнитогорске один человек доставлен в больницу, еще трое получили помощь медиков амбулаторно. Такие данные приводит Минздрав Челябинской области, передают 31 декабря «Вести».

Не исключено, что число пострадавших увеличится, так как неизвестно, сколько человек находятся под завалами. В девятиэтажном доме по улице Карла Маркса обрушился подъезд, по словам очевидцев, он полностью разрушен.

Из остальных подъездов эвакуируют жильцов. Место ЧП оцеплено полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. На месте работают экстренные службы.

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