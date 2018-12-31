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Мощный взрыв уничтожил подъезд дома в Магнитогорске

Происшествия

Под завалами оказались люди

Челябинск, 31 декабря 2018, 06:21 — REGNUM  Подъезд девятиэтажного панельного дома в Магнитогорске (Челябинская область) полностью уничтожен взрывом. Об этом рассказали очевидцы ЧП, сообщает 31 декабря РЕН ТВ.

Мощный взрыв произошел рано утром в доме 164 на улице Карла Маркса. На втором или третьем этаже начался пожар, он распространился выше.

«В итоге, разрушен весь подъезд, арка, повреждены балконы», — сказал магнитогорец.

По словам мужчины, спасатели извлекали людей из-под завалов.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы также рассказали о сильном запахе газа, который ощущался на месте взрыва.

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Взрывы бытового газа
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