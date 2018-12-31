В США обстрелян автомобиль, погиб ребенок

Остин, США, , 06:12 — REGNUM В американском штате Техас неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с детьми. Погибла семилетняя девочка, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на правоохранителей.

Нападение произошло 30 декабря возле магазина Walmart. Злоумышленник стал стрелять по отъезжавшей машине и причинил смертельные ранения одной из четырех дочерей женщины-водителя.

Сама женщина ранена в руку, другая её дочь травмирована осколком стекла. Еще две девочки не пострадали. Полиция расследует преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке произошла перестрелка, в которой погиб мужчина. Тяжелое ранение получил сотрудник полиции.