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В США обстрелян автомобиль, погиб ребенок

Происшествия

Злоумышленник стал стрелять по отъезжавшей машине, в которой находилась женщина и четыре её дочери

Остин, США, 31 декабря 2018, 06:12 — REGNUM  В американском штате Техас неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находилась женщина с детьми. Погибла семилетняя девочка, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на правоохранителей.

Нападение произошло 30 декабря возле магазина Walmart. Злоумышленник стал стрелять по отъезжавшей машине и причинил смертельные ранения одной из четырех дочерей женщины-водителя.

Сама женщина ранена в руку, другая её дочь травмирована осколком стекла. Еще две девочки не пострадали. Полиция расследует преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке произошла перестрелка, в которой погиб мужчина. Тяжелое ранение получил сотрудник полиции.

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Происшествия в США
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