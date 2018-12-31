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Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице

Происшествия

Тюрьму «Френ» называют одной из худших в стране

Париж, 31 декабря 2018, 03:15 — REGNUM  Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Инцидент произошел в департаменте Валь-де-Марн, в одной из крупнейших тюрем Франции. Заключенный перелез по лестнице через окружавшую здание стену.

Надзиратели открыли по беглецу огонь, однако задержать его не удалось. Вероятно, мужчина поранился руки о колючую проволоку, отмечают сотрудники тюрьмы.

В тюрьму мужчина попал на три года за кражу со взломом. Он уже пытался бежать, когда находился в зале суда.

Тюрьму «Френ» также называют одной из худших в стране. На 1 тыс. мест здесь приходится 2 тыс. заключенных.

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