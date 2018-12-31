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Названы имена пострадавших при наезде автомобиля в Петербурге

Происшествия

Пятеро пострадавших остаются в больницах, мальчика выписали после обследования

Санкт-Петербург, 31 декабря 2018, 02:55 — REGNUM  Личности пяти из шести пешеходов, пострадавших в ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге, установлены. Фамилии пострадавших опубликованы на портале 78.ru.

Травмы получили мужчина и три женщины:

Дадаева В. 1954 года рождения

Богатырева О. 1954 года рождения

Шабанова О. 1977 года рождения

Астахов В. 1996 года рождения

Кроме того, пострадал мальчик примерно 12 лет и 13-летняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, серьезное ДТП произошло вечером 30 декабря на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. На оживленном перекрестке автомобиль Mercedes столкнулся с другой машиной и отлетел на группу пешеходов. Пятеро пострадавших остаются в больницах, мальчика выписали после обследования.

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Дорожно-транспортные происшествия
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