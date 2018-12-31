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Попутчик пропавшей москвички сознался в убийстве

Происшествия

Молодая женщина пропала 23 декабря по пути в Тулу

Москва, 31 декабря 2018, 02:15 — REGNUM  Следователи допросили подозреваемого в убийстве женщины-водителя, которая по дороге из Москвы в Тулу взяла попутчика посредством сервиса BlaBlaCar. Мужчина признал свою вину, следует из видео, опубликованного на канале СКР в YouTube.

«Пытался ограбить», — заявил во время допроса подозреваемый.

Мужчина подтвердил, что убил женщину и заявил, что раскаивается в содеянном. Расследование уголовного дела, возбужденного после безвестного исчезновения женщины, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря жительница Москвы Ирина Ахматова отправилась в Тулу на автомобиле, однако до места назначения не добралась. Связь с ней пропала в районе Серпухова. С женщиной был попутчик, 39-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления.

Автомобиль женщины позднее нашли в Ярославле. Её попутчика задержали во Владимирской области и доставили в столицу.

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