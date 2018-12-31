Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии

Москва, , 01:19 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения частного вертолета в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Авиапроисшествие случилось 30 декабря в 18 км к северо-востоку от аэропорта Улан-Удэ. Вертолет Agusta A119 RA-01908 упал в лесу и загорелся. Погибли четыре человека. По факту ЧП, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело.

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