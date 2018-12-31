Понедельник, 31 Декабря 2018 года
01:19:25 МСК

Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии

Происшествия

Четыре человека погибли при крушении частного вертолета

Москва, 31 декабря 2018, 01:19 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения частного вертолета в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Авиапроисшествие случилось 30 декабря в 18 км к северо-востоку от аэропорта Улан-Удэ. Вертолет Agusta A119 RA-01908 упал в лесу и загорелся. Погибли четыре человека. По факту ЧП, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Читайте также: По факту крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появилось видео с места крушения вертолета в Улан-Удэ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить