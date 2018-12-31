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Пострадавшие на Филиппинах граждане РФ переведены в частный госпиталь

Происшествия

Мужчина и женщина получают всю необходимую помощь

Манила, 31 декабря 2018, 01:03 — REGNUM  Двое российских граждан, пострадавшие в ДТП на Филиппинах, находятся в частном госпитале. Их состояние удовлетворительное, говорится в сообщении дипмиссии России на Филиппинах в Facebook.

«После переговоров с филиппинской стороной посольству удалось урегулировать финансовый аспект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. Медицинские расходы оплатит местная компания-перевозчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря российские граждане — мужчина и женщина — попали в аварию на филиппинском острове Бохол и были госпитализированы. Их мотобайк столкнулся с местным транспортом «джипни».

Читайте ранее в этом сюжете: Двое жителей РФ экстренно госпитализированы на Филиппинах после ДТП

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Происшествия с гражданами России за границей
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