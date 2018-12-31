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Угроза взрыва в подмосковном ТЦ не подтвердилась

Происшествия

Из-за подозрительной находки из здания эвакуировали около 5 тыс. человек

Химки, Московская область, 31 декабря 2018, 00:21 — REGNUM  Обследование торгового центра «Мега» в подмосковном городе Химки не выявило каких-либо угроз для сотрудников и посетителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Кинологи с собаками осмотрели торговый комплекс после того, как там нашли подозрительный предмет. Из-за находки из ТЦ эвакуировали около 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию позвонил неизвестный, сообщивший об угрозе взрыва в ТЦ в Химках. Подобный инцидент произошел в Москве 24 декабря, тогда в анонимном сообщении говорилось об угрозе взрыва в здании сборного пункта военного комиссариата на юго-востоке столицы.

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