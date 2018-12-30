Бастрыкин указал возбудить дело после наезда на людей на Невском проспекте

Санкт-Петербург, , 23:14 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским сотрудникам СКР незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте, в ходе которого были сбиты шесть пешеходов. По уточненным данным, среди них были двое несовершеннолетних.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «следователям предстоит установить причины и условия происшествия, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

После проведения первоначальных следственных действий уголовное дело для дальнейшего расследования будет передано в центральный аппарат СК России.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть пешеходов, включая ребенка, сбиты машиной на Невском проспекте

Напомним, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 30 декабря в 17:23 мск столкнулись автомобили Mercedes и Subaru. В результате удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Один пострадавший ребенок после оказания первой помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека остаются в тяжелом состоянии после ДТП на Невском проспекте