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Бастрыкин указал возбудить дело после наезда на людей на Невском проспекте

Происшествия

По данным СКР, в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Бастрыкин указал возбудить дело после наезда на людей на Невском проспекте
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Санкт-Петербург, 30 декабря 2018, 23:14 — REGNUM  Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским сотрудникам СКР незамедлительно возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте, в ходе которого были сбиты шесть пешеходов. По уточненным данным, среди них были двое несовершеннолетних.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «следователям предстоит установить причины и условия происшествия, а также выяснить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

После проведения первоначальных следственных действий уголовное дело для дальнейшего расследования будет передано в центральный аппарат СК России.

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Напомним, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки 30 декабря в 17:23 мск столкнулись автомобили Mercedes и Subaru. В результате удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора.

Двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Один пострадавший ребенок после оказания первой помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

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Дорожно-транспортные происшествия
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