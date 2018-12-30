В Калмыкии в результате ДТП погибли три человека

Элиста, , 22:52 — REGNUM В Калмыкии столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Lada Priora и грузовик «КамАЗ». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло в воскресенье, 30 декабря, на 220 км автодороги «Ставрополь — Элиста — Астрахань». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое госпитализированы.

«Priora столкнулась с грузовым автомобилем «КамАЗ», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины ДТП пока неизвестны.

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