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Самолет ИЛ-76 с детьми прибыл из Ирака в Россию

Происшествия

«Борт (ИЛ-76) приземлился примерно в 20:27 мск»

Москва, 30 декабря 2018, 22:40 — REGNUM  В аэропорт Москвы из Багдада прибыл самолет ИЛ-76, на борту которого находились 30 российских детей. Об этом сообщил РИА Новости представитель аэропорта Жуковский.

«Борт (ИЛ-76) приземлился примерно в 20:27 мск, — сказал источник. — Без происшествий (прошла посадка)».

Напомним, 30 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что из аэропорта Багдада в Москву вылетел спецрейс с 30 российскими детьми.

По его словам, дети содержались в Ираке в местах лишения свободы.

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