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Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 29 декабря, в фуд-корте центра

Вашингтон, 30 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка. Об этом, как передает портал Click Orlando, сообщил представитель офиса шерифа округа Ориндж.

Инцидент произошел в субботу, 29 декабря, в фуд-корте центра.

По предварительным данным, мужчина с женщиной начали выяснять отношения, после чего вспыхнула драка.

Отмечается, что 18 человек, которые приняли участие в потасовке, получили легкие травмы.

По факту драки сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Причины потасовки пока не известны.

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