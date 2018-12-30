Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка. Об этом, как передает портал Click Orlando, сообщил представитель офиса шерифа округа Ориндж.

Инцидент произошел в субботу, 29 декабря, в фуд-корте центра.

По предварительным данным, мужчина с женщиной начали выяснять отношения, после чего вспыхнула драка.

Отмечается, что 18 человек, которые приняли участие в потасовке, получили легкие травмы.

По факту драки сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Причины потасовки пока не известны.

Читайте также: На турнире ММА в Москве произошла массовая драка. Видео

А также: В матче «Миннесота» с «Виннипегом» произошла массовая драка