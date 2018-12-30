Двое жителей РФ экстренно госпитализированы на Филиппинах после ДТП

Манила, , 20:58 — REGNUM На Филиппинах в результате ДТП пострадали двое граждан Российской Федерации. Об этом сообщает посольство РФ на Филиппинах на странице в социальной сети Facebook.

Авария произошла в пятницу, 28 декабря, на острове Бохол.

«В результате столкновения мотобайка с местным транспортным средством «джипни» произошло ДТП с участием двух граждан РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия жители РФ пострадали и были экстренно госпитализированы в местную больницу.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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