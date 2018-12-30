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При взрыве гранаты в Харькове погиб мужчина

Происшествия

Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря, на улице Зеленодольского

При взрыве гранаты в Харькове погиб мужчина
Nabokov
РГД-5

Харьков, Украина, 30 декабря 2018, 19:25 — REGNUM  Неизвестный мужчина погиб в результате взрыва гранаты РГД-5 в Индустриальном районе Харькова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря, на улице Зеленодольского.

«Было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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