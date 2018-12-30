В Химках эвакуировали посетителей торгового центра

Химки, Московская область, , 19:16 — REGNUM Посетители и работники ТЦ «Мега» в подмосковных Химках были эвакуированы из-за подозрительного предмета. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По предварительной информации, в ТЦ был обнаружен бесхозный подозрительный предмет.

По информации от источника «Интефакса», в полицию поступил анонимный звонок с информацией о минировании. Из здания ТЦ были эвакуированы около 5 тысяч человек, здание обследуют кинологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении телефонной лжетеррористки в Челябинске. Женщина звонила в полицию с ложными сообщениями о минировании школы, торгового центра и ночного клуба.

Лжетеррористке суд назначил 3 года 10 месяцев колонии.

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