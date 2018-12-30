Шесть пешеходов, включая ребенка, сбиты машиной на Невском проспекте

Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла вечером в воскресенье, 30 декабря, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки — у Аничкова моста в самом центре Северной столицы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 17:25 на этом оживленном перекрестке произошло столкновение автомобилей Mercedes и Subaru Forester. После удара «Мерседес» совершил наезд на шестерых пешеходов.

«В результате ДТП тяжелые травмы получили трое пешеходов, из них один несовершеннолетний ребенок — на вид 11−13 лет. Личности пострадавших устанавливаются», — отметили в дорожной полиции.

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, «люди пострадали серьезно, 3−4 человека, у некоторых переломы, открытые раны». На место аварии прибыло множество машин скорой помощи.

«Да там мясо какое-то… только проходили там…»;

«Был напротив когда авария была. Авто после удара в людей отбросило. Там так громко девушка кричала, похоже, что от боли»;

«Я мимо шел и ребенок в скорой лежал. Вроде живой, но, думаю, травмирован и напуган», — рассказывают горожане.

Добавим, что это уже второе тяжелое ДТП с пострадавшими на Невском проспекте за последние двое суток.

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