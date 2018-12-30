Сотрудник полиции в Забайкальском крае спас замерзающего ребенка

Чита, , 18:22 — REGNUM 12-летнего подростка спас сотрудник полиции в Забайкальском крае, перенеся его через ледяную реку. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России «Петровск-Забайкальский» Андрей Чемусов получил сообщение от граждан, что в районе села Малета на острове посередине реки, которая еще не полностью покрылась льдом, находится несовершеннолетний.

Чемусов немедленно принял меры к спасению подростка. При этом ситуация осложнялась тем, что уже стемнело и температура воздуха опустилась до минус 12 градусов.

Не найдя лодку для переправы на остров, Чемусов решил перейти реку вброд. По пояс в ледяной воде, полицейский дошёл до острова, отыскал замерзающего ребёнка и, посадив его себе на спину, перешёл с ним через ледяную реку обратно на берег.

Уже на берегу, когда непосредственная угроза жизни миновала, полицейский расспросил подростка и выяснил, что он воспитывается в Малетинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. На острове посреди реки школьник оказался, заблудившись во время прогулки. Ребёнок был отвезён офицером полиции к месту проживания.

О поступке Андрея Чемусова стало известно, когда в адрес начальника УМВД России по Забайкальскому краю пришло письмо от руководителя социально-реабилитационного центра, которая выразила благодарность сотруднику полиции, подчеркнув, что своим подвигом Чемусов наглядно показал — в нашей стране сотрудники полиции готовы рисковать своей жизнью ради защиты и спасения граждан.

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