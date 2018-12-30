В ДНР сообщили, что ВСУ ведут авиаразведку под Горловкой

Донецк, , 17:35 — REGNUM Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели разведку на горловском направлении в первые сутки «рождественского перемирия». Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки (в ДНР) зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении», — сказал Безсонов, добавив, что ВСУ традиционно используют режим прекращения огня для ведения разведки.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки ВСУ открыли огонь по территории ДНР четыре раза, выпустив более 170 боеприпасов.

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