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В Керченском порту поднят со дна затонувший буксир

Происшествия

Пострадавших в ЧП нет

Керчь, Крым, 30 декабря 2018, 16:53 — REGNUM  Буксир РБТ-18, затонувший во время шторма в Керченском торговом порту, был поднят со дна. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым «Крымские морские порты».

Сотрудники порта подняли буксир своими силами, с помощью портального крана.

Предполагается, что далее, с помощью портального крана, буксир будет передислоцирован в Портофлот ГУП республики Крым «Крымские морские порты» для проведения ремонтных работ.

Напомним, что буксир РБТ-18 затонул во время шторма в ночь с 24 на 25 декабря в Керченском торговом порту, куда он зашёл переждать непогоду.

Буксир затонул у причала, команда буксира не пострадала. Руководством порта были приняты меры по недопущению серьёзных последствий происшествия, в том числе вреда окружающей среде.

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Происшествия на воде
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