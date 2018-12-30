В Керченском порту поднят со дна затонувший буксир

Керчь, Крым, , 16:53 — REGNUM Буксир РБТ-18, затонувший во время шторма в Керченском торговом порту, был поднят со дна. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия (ГУП) Республики Крым «Крымские морские порты».

Сотрудники порта подняли буксир своими силами, с помощью портального крана.

Предполагается, что далее, с помощью портального крана, буксир будет передислоцирован в Портофлот ГУП республики Крым «Крымские морские порты» для проведения ремонтных работ.

Напомним, что буксир РБТ-18 затонул во время шторма в ночь с 24 на 25 декабря в Керченском торговом порту, куда он зашёл переждать непогоду.

Буксир затонул у причала, команда буксира не пострадала. Руководством порта были приняты меры по недопущению серьёзных последствий происшествия, в том числе вреда окружающей среде.