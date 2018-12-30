Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области

Челябинск, , 16:34 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП в Челябинской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба федерального казённого учреждения (ФКУ) Упрдор «Южный Урал».

По поступившей информации, ДТП произошло в 14:42 по местному времени на автотрассе М-5 «Урал». На 1634 километре трассы столкнулись три автомашины.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Primera, совершая обгон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Kaptur. От удара Nissan отбросило на Chevrolet Cruze.

В результате ДТП погибли четыре человека, ещё три человека, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести.

На месте ДТП работают экстренные службы, организовано реверсивное движение.

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