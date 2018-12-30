Под дулом пистолета: массовая драка в Чебоксарах

Чебоксары, , 16:10 — REGNUM Массовая молодёжная драка с применением пистолета произошла в Чебоксарах накануне нового года. Потасовка произошла в центре чувашской столицы в условиях усиленного режима работы правоохранительных органов. Один из участников драки госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Потерпевшая сторона утверждает, что из пострадавших сейчас их пытаются сделать виновными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Драка произошла рано утром 29 декабря возле ночного клуба «The one», расположенного в торговом центре «Каскад». Потерпевшая сторона и очевидцы утверждают, что в ходе массовой потасовки один из участников угрожал убийством, используя пистолет.

«Молодые люди избивали, пинали ногами и угрожали убийствоме с применением предмета, похожего на пистолет. В результате были получены серьёзные телесные повреждения», — говорят родственники пострадавшего парня, который сейчас находится в БСМП и обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отдел полиции №1 УМВД по городу Чебоксары.

По их предварительной информации, в настоящее время вместо «объективного расследования» из потерпевшего сейчас пытаются сделать виновного, так как отец одного из участников драки (кстати, занимающегося вольной борьбой) — работник правоохранительных органов.

Родственники требуют «установления истины по данному уголовному делу». И виновные наверняка будут наказаны, так как торговый центр является местом массового скопления людей, поэтому требует повышенных мер противопожарной и антитеррористической безопасности, многочисленных камер видеонаблюдения, — именно на эти записи в ТЦ «Каскад» сейчас рассчитывает потерпевшая сторона как доказательства обстоятельств происшествия. Примечательно также, что массовая драка, где фигурировал пистолет, произошла в условиях перехода правоохранительных органов на усиленный режим работы.