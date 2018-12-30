Российская семья из трёх человек погибла в ДТП в Финляндии

Оулу, Финляндия, , 15:29 — REGNUM Семья из России погибла в результате ДТП, произошедшего в Финляндии. Об этом 30 декабря сообщила полиция страны.

В сообщении, выложенном на сайте финской полиции, говорится, что семья из России погибла в финском городе Оулу в результате столкновения легкового и грузового автомобилей.

Легковой автомобиль с гражданами России выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Женщина, мужчина и ребёнок школьного возраста скончались на месте от полученных травм.

Тела погибших были опознаны. О случившемся были уведомлены власти РФ.

Водитель грузового автомобиля серьёзных травм не получил.

Полиция Финляндии отмечает, что поверхность автодороги в месте ДТП была скользкой. У легкового автомобиля была хорошая зимняя резина.

Полиция продолжает расследование причин и обстоятельств ДТП, приведших к гибели граждан России.

Напомним, что ранее сообщалось о ДТП в Ростовской области, в результате которого погиб один человек, ещё четверо пострадали.

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