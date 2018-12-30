Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии

Джакарта, , 15:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в индонезийской провинции Южная Суматра. Об этом 30 декабря сообщает Геологическая служба США.

По данным службы, толчок произошёл в 08:39 по местному времени. Эпицентр землетрясения распологался в 90,6 км на юго-восток от города Лубуклингау.

Очаг подземной стихии залегал на глубине 168,3 км.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее сообщалось, что за 2018 год в Индонезии произошло более 11 тысяч землетрясений различной интенсивности.

Накануне в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Толчок был зафиксирован в провинции Северный Сулавеси. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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