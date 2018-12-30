Житель Львовской области попытался отправить почтой противопехотную мину

Комарно, Украина, , 14:55 — REGNUM Сотрудники компании «Новая почта» города Комарно Львовской области обратились в полицию, после того как в отделение пришёл житель соседнего села и заявил, что хочет отправить мину в Киев, сообщило 30 декабря издание Zaxid.net.

«Житель села Березец Городоцкого района сдал на отправку в Киев предмет, похожий на противопехотную мину. Об этом факте работники «Новой почты» уведомили национальную полицию», — сказано в сообщении.

Сотрудники взрывотехнической службы изъяли опасный предмет. Полицейские устанавливают детали инцидента.

Напомним, 29 декабря в Киеве была задержана организованная группа, промышлявшая изготовлением и продажей оружия. Злоумышленники переделывали травматическое оружие в боевое, а также производила патроны.

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