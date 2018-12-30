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Одну из бригад ВСУ поразила «болезнь грязных рук» — разведка ЛНР

Происшествия

Жителям приграничных территорий следует избегать контактов с боевиками ВСУ

Луганск, 30 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  В подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ зафиксирована вспышка гепатита-А, заявил представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

По его словам, болезнь начала распространяться в пункте постоянной дислокации бригады, однако несмотря на это, 54-ю бригаду отправили в Донбасс на смену 14-й бригаде.

«Мы призываем граждан, проживающих в населённых пунктах, в которых дислоцируются подразделения 54-й бригады избегать контактов с военнослужащими ВСУ с целью предотвращения распространения эпидемии», — подчеркнул Андрей Марочко.

Напомним, 28 декабря 2018 года стало известно о ликвидации украинского беспилотника, пытавшегося собирать разведданные в районе Луганска.

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Отметим, использование беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала в феврале 2015 года.

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Война в Донбассе
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