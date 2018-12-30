Посольство РФ призывает туристов не посещать район вулкана Агунг на Бали

Джакарта, , 14:00 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии призывает российских туристов не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали после того, как произошло его извержение. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 декабря, пресс-служба посольства России в Джакарте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в 4:00 по местному времени произошло извержение вулкана Агунг. Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла на высоту до 2,5 километров.

Российская дипломатическая миссия напоминает, что статус чрезвычайной ситуации в зоне вулкана Агунг сохраняется на тревожном уровне. Туристам рекомендуется избегать посещения районов, находящихся в радиусе 4 км от кратера вулкана.

По предварительным данным, в результате извержения никто не пострадал. Международный аэропорт на курортном острове Бали работает в штатном режиме.