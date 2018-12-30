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Посольство РФ призывает туристов не посещать район вулкана Агунг на Бали

Происшествия

Сегодня произошло извержение вулкана Агунг

Посольство РФ призывает туристов не посещать район вулкана Агунг на Бали
Michael W. Ishak
Вулкан Агунг

Джакарта, 30 декабря 2018, 14:00 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Индонезии призывает российских туристов не посещать районы вблизи вулкана Агунг на острове Бали после того, как произошло его извержение. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 декабря, пресс-служба посольства России в Джакарте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в 4:00 по местному времени произошло извержение вулкана Агунг. Извержение сопровождалось выбросом вулканического пепла на высоту до 2,5 километров.

Российская дипломатическая миссия напоминает, что статус чрезвычайной ситуации в зоне вулкана Агунг сохраняется на тревожном уровне. Туристам рекомендуется избегать посещения районов, находящихся в радиусе 4 км от кратера вулкана.

По предварительным данным, в результате извержения никто не пострадал. Международный аэропорт на курортном острове Бали работает в штатном режиме.

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Извержения вулканов
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