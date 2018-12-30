Четыре человека спасены при пожаре в Москве

Москва, , 14:02 — REGNUM Четыре человека были спасены пожарными в ходе ликвидации возгорания на западе Москвы. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 12:31.

По прибытии на место возгорания пожарные обнаружили загоревшуюся мебель в квартире. Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров.

В горящей квартире находились четыре человека. Прибывшие на место пожара огнеборцы спасли людей и передали их для осмотра подоспевшему наряду скорой помощи. Среди спасённых было двое детей.

Пожар был полностью ликвидирован в 12:54, благодаря своевременно принятым мерам и слаженной работе пожарных бригад.

Ранее сообщалось о награждении медалью МЧС «За содружество во имя спасения» капитана внутренней службы Максима Зиновьева, который спас из горящего дома двух пожилых людей.

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