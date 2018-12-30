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Один погибший, четверо пострадавших в результате ДТП под Ростовом-на-Дону

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

Ростов-на-Дону, 30 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  Один человек погиб, четверо пострадали в результате автоаварии, произошедшей в Ростовской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произоршло около девяти часов утра по московскому времени. На трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля., ВАЗ 2114 и «Рено Симбол».

Водитель отечественного автомобиля, мужчина 28 лет, совершая манёвр по обгону попутного транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено».

В результате лобового столкновения погиб пассажир автомобиля ВАЗ 2114. Водители транспортных средств, а также два пассажира «Рено» — женщина и девочка двух лет — были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате ДТП в Аксайском районе Ростовской области.

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Дорожно-транспортные происшествия
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