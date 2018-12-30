Крупный канал поставки наркотиков пресекла полиция Свердловской области

Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM Крупнейший за последнее время канал поставки синтетических наркотиков пресекли сотрудники правоохранительных органов Свердловской области совместно со своими коллегами из ГУФСИН. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В результате спецоперации было изъято 85 кг запрещённых веществ. Общая стоимость изъятого оценена специалистами в сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.

На причастность к криминалу оперативники отрабатывают жителя Екатеринбурга, начальника отдела продаж одной из коммерческих структур города. На след продавца запрещённых наркотических веществ оперативники вышли в августе 2018 года, при задержании за незаконное хранение 97 граммов наркотика гражданина 1980 года рождения.

Задержаный гражданин на допросе показал, что был курьером, осуществляющим доставку запрещённых препаратов. Перевозку он осуществлял в Свердловскую область из Москвы. Злоумышленник сообщил оперативникам адрес склада, где осуществлялось хранение и дальнейший сбыт наркотических веществ. По данному адресу при осмотре места происшествия представители УНК и ГСУ ГУ МВД области нашли сначала 70 килограммов, а чуть позже, в лесополосе микрорайона Уктус, в специально оборудованном тайнике, были найдены ещё 15 кг наркотиков.

Сообщается, что найденного и изъятого вещества хватило бы на изготовление более 1,5 миллионов доз для наркозависимых граждан. Вещества реализовывались на территории практически всего Урало-Сибирского региона.

Предполагаемый владелец наркосклада арестован и будет находиться под стражей до окончания судебного разбирательства.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье УК о покушении на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось о задержании группы наркодилеров в Дагестане. Свою преступную деятельность они вели на протяжении нескольких лет.

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