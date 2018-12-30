В Калужской области восстановили газоснабжение, отключенное из-за аварии

Калуга, , 13:17 — REGNUM Населенные пункты Тарусского и Жуковского района Калужской области полностью обеспечены газом после аварии на магистральном газопроводе в Подмосковье, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM.

По информации регионального министерства строительства и ЖКХ в 00:40 30 декабря газораспределительные организации НП «Жуковмежрайгаз» и АО «Газпром газораспределение Калуга» приступили к подаче газа в жилые микрорайоны. Между тем, запустить в штатном режиме систему отопления и горячего водоснабжения удалось лишь к 08:00 30 декабря. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, в настоящее время система заполнена на 100%, и все котельные работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 декабря 2018 года произошел взрыв на магистральном газопроводе диаметром 700 мм между городами Протвино и Серпухов Московской области. В результате отключилась подача газа на ГРС «Протвино». Авария оставила без газа и тепла более 12 тысяч жителей Жуковского и Тарусского районов, в том числе школы, детсады, интернаты, и детские базы отдыха.

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