Попутчик пропавшей москвички доставлен из Владимирской области в Москву

Москва, , 12:50 — REGNUM Попутчик пропавшей накануне москвички Анны Ахматовой задержан сотрудниками полиции во Владимирской области. Об этом сообщает 30 декабря агенство городских новостей «Москва».

Сотрудники правоохранительных органов доставили задержанного в Москву и проводят допрос. Предстоить выяснить, где и когда мужчина видел Ахматову в последний раз.

Сообщается, что попутчик Ахматовой, мужчина 39 лет, ранее был судим за мошенничество и изнасилование. Он зарегистрировался на сервисе Blablacar под вымышленным именем, использовав чужие данные.

Попутчика Ахматова нашла при помощи сервиса Blablacar и подвозила его на своей машине до Тулы, куда сама женщина направлялась в гости к родным.

Было установлено, что телефон пропавшей женщины зарегистрировался в мобильной сети Ярославля, а затем пропал. Автомобиль Audi Ахматовой без регистрационных номеров. также найден был под Ярославлем, при этом салон автомобиля был тщательно вымыт.

Расследование продолжается.

Напомним, что ранее сообщалось о розыске Анны Ахматовой. По факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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