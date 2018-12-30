В Хмельницкой области грузовик с пятью людьми в кабине протаранил кафе

Хмельницкий, Украина, , 12:21 — REGNUM В ночь с 29 на 30 декабря в районе села Давыдковцы Хмельницкой области грузовик въехал в здание неработающего кафе, заявили в пресс-службе национальной полиции области, сообщил 30 декабря официальный сайт ведомства.

В момент аварии в кабине находилось пятеро мужчин. 38-летний водитель и два пассажира 1990 и 1994 годов рождения погибли на месте. Ещё двое мужчин — 1982 и 1994 годов рождения были доставлены в областную больницу.

Удар был такой силы, что спасателям пришлось применять специальные средства, чтобы вынуть пострадавших из раскуроченной кабины.

По факту ДТП открыто уголовное дело, правоохранители устанавливают причины случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Киевской области произошло два крупных ДТП с участием маршрутных автобусов, в которых пострадали в общей сложности 15 человек.

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В последние дни на большей части территории Украины наблюдается очень тяжёлая погодная обстановка.