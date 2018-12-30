В сети появилось видео с места крушения вертолета в Улан-Удэ

Иллюстрация: Кадр из видео «Срочно!! На Верхней Березовке упал вертолет. Есть погибшие». youtube.com

Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись с места крушения частного вертолета в Улан-Удэ.

Видеозапись сделали местные жители, распространили запись местные СМИ. На кадрах видно, что после падения вертолет практически полностью сгорел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частный вертолет AgustaWestland AW119 Koala принадлежавший бизнесмену Сергею Рогову, разбился в Улан-Удэе в районе Верхней Березовки. На борту находился сам Рогов, два его друга и пилот. Все они погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело