ДТП в Ростовской области привело к гибели трёх человек

Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Три человека поигбли и один пострадал в результате ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в 05:10 в воскресенье, 30 декабря, на автотрассе М-4 «Дон». Автомобиль Datsun on-DO, которым управлял 38-летний водитель, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Datsun on-DO и двое его пасажиров, мужчины 23 и 20 лет.

Третий пассажир автомобиля Datsun on-DO, мужчина 19 лет, был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела следственным комитетом РФ по факту массового ДТА в Ханты-Мансийске, в результате которого погибли шесть человек.

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