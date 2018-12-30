Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
10:33:57 МСК

ДТП в Ростовской области привело к гибели трёх человек

Происшествия

По факту ДТП проводится проверка

Ростов-на-Дону, 30 декабря 2018, 10:33 — REGNUM  Три человека поигбли и один пострадал в результате ДТП в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в 05:10 в воскресенье, 30 декабря, на автотрассе М-4 «Дон». Автомобиль Datsun on-DO, которым управлял 38-летний водитель, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Datsun on-DO и двое его пасажиров, мужчины 23 и 20 лет.

Третий пассажир автомобиля Datsun on-DO, мужчина 19 лет, был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

Сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела следственным комитетом РФ по факту массового ДТА в Ханты-Мансийске, в результате которого погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: По факту массового смертельного ДТП в Югре возбуждено уголовное дело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить