Воскресенье, 30 Декабря 2018 года
10:46:39 МСК

По факту крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Происшествия

Погибли четыре человека

По факту крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Улан-Удэ, 30 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  После крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ в районе Верхей Беерезовки разбился частный вертолет. После падения на землю воздушное судно загорелось. Сейчас пожар на месте крушения потушен.

Стало известно, что речь идёт о вертолете марки AgustaWestland AW119 Koala. Вертолет принадлежал бизнесмену и меценату, владельцу ТРЦ «Пиплс Парк» Сергею Рогову. В момент крушения в вертолете находился сам Рогов, два его друга — 34-летний Михаил Шестопалов и 44-летний Сергей Бурков, а также пилот. Все они погибли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек»

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолет упал и загорелся в Улан-Удэ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить