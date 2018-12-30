По факту крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело

Улан-Удэ, , 10:12 — REGNUM После крушения частного вертолета в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ в районе Верхей Беерезовки разбился частный вертолет. После падения на землю воздушное судно загорелось. Сейчас пожар на месте крушения потушен.

Стало известно, что речь идёт о вертолете марки AgustaWestland AW119 Koala. Вертолет принадлежал бизнесмену и меценату, владельцу ТРЦ «Пиплс Парк» Сергею Рогову. В момент крушения в вертолете находился сам Рогов, два его друга — 34-летний Михаил Шестопалов и 44-летний Сергей Бурков, а также пилот. Все они погибли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек»

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