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По факту массового смертельного ДТП в Югре возбуждено уголовное дело

Происшествия

Погибли шесть человек, ранения получили ещё 18

По факту массового смертельного ДТП в Югре возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: 63.мвд.рф
Уголовное дело

Ханты-Мансийск, 30 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового дорожно-транспортного происшествия в Нефтеюганском районе Югры, в результатет которого погибли шесть человек. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба СК России.

ДТП произошло на участке федеральной трассыТюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. В аварию попали пять машин, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза.

В ДТП погибли шесть человек, ещё 18 получили ранения разной степени тяжести.

По данным полиции, авария произошла в результатет того, один из бензовозов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с вахтовым автобусом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

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