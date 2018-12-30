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На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Происшествия

Идут восстановительные работы

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек
Александр Латышов © ИА Красная Весна
Опора ЛЭП

п. Ола, Магаданская область, 30 декабря 2018, 08:53 — REGNUM  Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Аварий произошла в Омсукчанском районе Магаданской области. Без электроснабжения остались около 5400 человек. Также без электроснабжения остался ряд предприятий местной промышленности.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Стоит отметить, что сейчас температура воздуха в Магаданской области составляет минус 16 градусов Цельсия.

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Аварии на электросетях
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