ЛНР: ВСУ три раза открыли огонь по двум посёлкам

Луганск, 30 декабря 2018, 08:57 — REGNUM За минувшие сутки два населённых пункта ЛНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 30 декабря официальный сайт оборонного ведомства.
Украинские силовики дважды обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в районе посёлка Донецкий со стороны Новотошковского. Они применили гранатомёты РПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Со стороны Крымского в район посёлка Желобок прилетело девять гранат РПГ.
Действия ВСУ не привели ни к жертвам среди жителей ЛНР, ни к разрушениям гражданской инфраструктуры.
Напомним, сутками ранее в ЛНР зафиксированы два обстрела со стороны ВСУ с применением вооружения БМП и стрелкового оружия.
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Отметим, представители ЛНР в Трёхсторонней контактной группе заявили, что будут добиваться расследования убийства российского добровольца Валерия Иванова в колонии во Львовской области.
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