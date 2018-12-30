Вертолет упал и загорелся в Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Улан-Удэ (Бурятия) потерпел крушения вертолет. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба МСЧ России по республике Бурятия.

Сообщается, что вертолет упал, а затем загорелся в районе в Улан-Удэ. На его борту находились четыре человека, все они погибли.

Пожар на месте крушения уже потушен. Причина падения вертолета выясняется. На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Бурятии, а также следователи и прокуроры.