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Хакеры в США атаковали типографии и сорвали выпуск газет

Происшествия

Кибератаке подверглась крупнейшая типография на западном побережье США

Лос-Анджелес, США, 30 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  В американском штате Калифорния из-за кибератаки на типографии был сорван выпуск нескольких печатных изданий. Об этом 29 декабря сообщает Associated Press.

Хакеры с помощью компьютерного вируса атаковали типографии в Лос-Анджелесе. Это привело к тому, что далеко не все подписчики получили печатные версии газет.

Больше всего пострадала типография газеты Los Angeles Times, которая печатает и другие издания. Хакерская атака была зафиксирована 28 декабря, однако технические специалисты до сих пор занимаются её устранением.

В итоге выпуски газет Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune, а также The Wall Street Journal и The New York Times были сорваны.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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