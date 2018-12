Хакеры в США атаковали типографии и сорвали выпуск газет

Лос-Анджелес, США, , 07:49 — REGNUM В американском штате Калифорния из-за кибератаки на типографии был сорван выпуск нескольких печатных изданий. Об этом 29 декабря сообщает Associated Press.

Хакеры с помощью компьютерного вируса атаковали типографии в Лос-Анджелесе. Это привело к тому, что далеко не все подписчики получили печатные версии газет.

Больше всего пострадала типография газеты Los Angeles Times, которая печатает и другие издания. Хакерская атака была зафиксирована 28 декабря, однако технические специалисты до сих пор занимаются её устранением.

В итоге выпуски газет Los Angeles Times, The San Diego Union-Tribune, а также The Wall Street Journal и The New York Times были сорваны.