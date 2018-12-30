В Германии задержан сириец, подозреваемый в причастности к терроризму

Майнц, Германия, , 00:00 — REGNUM В Германии полицейские задержали сирийца, которого подозревают в подготовке террористического акта, сообщает 29 декабря Focus Online в субботу.

Подозреваемый задержан в городе Майнц. Издание утверждает, что вышеуказанный сириец может быть связан с четырьмя вероятными террористами, задержанными днем в Нидерландах, так как полицейские ФРГ действовали по информации, полученной от голландских коллег.

Отмечено, что задержанный не имел регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Роттердаме голландская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в подготовке террористической атаки.

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