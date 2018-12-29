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В Киеве шесть улиц остались без воды

Происшествия

Ремонтники ликвидируют последствия аварий

В Киеве шесть улиц остались без воды
Hernán Piñera
Если в кране нет воды...

Киев, 29 декабря 2018, 21:15 — REGNUM  В домах на шести улицах Киева исчезла холодная вода, сообщила пресс-служба компании «Киевводоканал» 29 декабря на официальном сайте.

Воды нет по нескольким адресам на улицах Тампере, Вифлеемской, Плещеева, в Литовском переулке и на бульваре Верховной рады.

Коммунальщики обещают устранить аварии в течение суток.

Как ранее сообщало, 27 декабря 2018 года на одной из тепловых магистралей Киева произошла авария. Без отопления осталось 61 здание.

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Напомним, более трети водопроводных труб Украины находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно менять.

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Проблемы ЖКХ Украины
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